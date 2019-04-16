Инвалиды могут получить право ездить на приём к нотариусам на соцтакси

Петербургские парламентарии предлагают дополнить маршрутную карту социального такси пунктами оказания нотариальных услуг с тем, чтобы маломобильные горожане получили возможность не тратить на эти цели собственные средства.

Авторами инициативы выступили единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Они отметили, что на данный момент люди с инвалидностью зачастую вынуждены вызывать нотариуса на дом, однако их выездная работа оплачивается по полуторной ставке, плюс, необходимо возмещать дорожные траты.

Поэтому, подчеркнули депутаты, список социально значимых объектов, расположенных на территории города на Неве, необходимо дополнить нотариальными конторами.

На данный момент услуга соцтакси предоставляется отдельным категориям петербуржцев-инвалидов. Бюджет города покрывает от 50 до 90% стоимости их перевозки в зависимости от группы инвалидности.

На соцтакси можно посетить государственные, медицинские, социальные, реабилитационные и другие учреждения Петербурга. Всего в списке 4,6 тысяч наименований.

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