Пиотровский соболезнует французам в связи с пожаром в Нотр-Даме

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил соболезнования жителям Франции: минувшей ночью в Париже пламя испепелило национальное достояние республики - собор Парижской Богоматери. Руководитель музея направил чрезвычайному и полномочному послу Франции в России Сильви Берманн телеграмму со словами сочувствия.

"От имени Союза музеев России и от себя лично выражаю вам и всему французскому народу соболезнования в связи с сильнейшим пожаром в Нотр-Дам де Пари. Эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир и его культурные ценности и как сложно защитить их от стихии, несмотря на все технические возможности XXI века", - написал Пиотровский в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Союза музеев.

Пожар охватил Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля. Огонь стремительно распространился по строительным лесам, после чего обрушились выполненные из дерева шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа. Чудом уцелела оконная роза XIII века. Видные французские меценаты пообещали выделить на реставрацию собора более 300 млн евро.