Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:07

Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнова перевели под домашний арест

фото ЗакС политика Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнова перевели под домашний арест

Ломоносовский суд Петербурга перевел Павла Зломнова из СИЗО под домашний арест, сообщает «Русь сидящая».

В конце марта суд оставил Зломнова под арестом на три месяца, до 29 июня. На него заведено сразу три уголовных дела: по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Зломнов рассказал членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудников ФСБ избили его в минивэне.

«Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова. 

Дело об оскорблении представителя власти на Зломнова завели  в конце февраля – якобы он в ноябре 2018 года в следственном кабинете СИЗО № 6 оскорбил оперуполномоченного, при исполнении им своих служебных обязанностей. Под уголовное дело по той же статье попали отец и брат Зломнова – Михаил и Андрей Зломнов.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Зломнова политзаключенным. Подробнее о его деле, и о том, как адвокаты были готовы защищать Зломновых в судах – в материале ЗАКС.Ру.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:19 СМИ: В Карелии задержали экс-министра спорта республики

19:51 Депутаты ЗакСа Петербурга внесли в Госдуму закон о реновации

19:22 В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

18:50 Активистку Pussy Riot задержали по пути на церемонию вручения "Золотой маски"   1

18:32 Смольный зовет петербуржцев в Чечню   3

18:18 Порошенко и Зеленский договорились о дате совместных дебатов   4

18:07 Денис Михайлов пожаловался в прокуратуру на бан от Беглова во "ВКонтакте"   1

18:01 Суд Петербурга рассмотрит иск «московской ведьмы» к Милонову

17:45 ЕСПЧ принял жалобу Анастасии Шевченко на штраф по делу о "нежелательной организации"

17:30 Беглов напомнил о разрушенных в войну памятниках Петербурга после пожара в Нотр-Даме

17:21 Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби   2

17:00 Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии   14

16:31 Друг депутата Милонова угрожал "человеком с полиции" сотрудникам "конфликтной" штрафстоянки   3

15:51 Петербургские суды возвращаются к работе после поисков бомб

15:40 Муниципал: Доходы самого богатого муниципального депутата упали на 50,8 млн рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.