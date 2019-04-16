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14:10

На членов "Открытой России", участвовавших в прямой линии с Ходорковским, завели дела

фото ЗакС политика На членов "Открытой России", участвовавших в прямой линии с Ходорковским, завели дела

Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила два административных делопроизводства о деятельности "нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП) в отношении двух членов совета общественной организации "Открытая Россия" (экс-движение "Открытая Россия) Александр Соловьева и Татьяну Усманову, уведомила "МБХ Медиа" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.

Оба общественника принимали участие в организации прямой линии с основателем движения Михаилом Ходорковским, которая была сорвана представителями правоохранительных органов в конце февраля.

"В тот день, во время прямой линии, полиция переписала паспортные данные более 50 человек, но пока что к административной ответственности привлекли только двоих почему-то. Почему именно их - непонятно. Дата заседания суда пока не назначена", - уточнила Грязневич.

Напомним, вечером 27 февраля полиция нагрянула с обыском в офис ликвидированного ныне движения "Открытая Россия", сорвав трансляцию прямой линии с Ходорковским. Поводом для своего неожиданного появления правоохранители назвали якобы поступившее сообщение о правонарушении.

30 марта "Открытая Россия" заявила о ликвидации движения. На его базе была создана общественная организации "Открытая Россия" (РОО "Открытая Россия"), которая 25 марта подала в Минюст необходимые для регистрации документы.

Позднее, 8 апреля, движение проинформировало Министерство юстиции о своем роспуске. Решение обусловлено участившимися гонениями на активистов со стороны российских властей.

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