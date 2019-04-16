Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о минировании

Несколько судов Петербурга эвакуированы из-за угрозы минирования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Из-за информации о якобы заложенных бомбах вывели людей из Василеостровского, Приморского, Петроградского районных судов.

Волна эвакуаций в Петербурге продолжается с марта. До этого злоумышленники сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах в ряде школ, больниц, торговых центров, культурных учреждениях – в том числе в Эрмитаже, Исаакиевском соборе, Новой Голландии. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Обновлено: Сообщается об эвакуации Фрунзенского, Куйбышевского, Дзержинского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Зеленогорского, Смольнинского, Колпинского, Московского, Ленинского районных судов. Городской суд Петербурга также эвакуирован.