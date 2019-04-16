Особняк Щеглова на Садовой пустят с молотка

Имущество пребывающего в стадии ликвидации банка "Финансовый капитал", располагающегося в старинном петербургском особняке Щеглова-Бородулиных, вместе со зданием выставлено на торги. Начальная цена лота - 128 млн рублей, уведомляет Российский аукционный дом.

Особняк возвели в 1831 году по проекту архитектора Доменико Квадри. Он располагается на Садовой улице, 121. Площадь здания - чуть более 764 кв метров. Дом охраняется государством как объект выявленного культурного наследия.

Торги пройдут с 5 апреля по 27 июля текущего года на электронной площадке Российского аукционного дома. За это время РАД будет принимать предложения по стоимости особняка. Минимальная сумма продажи - 47 млн рублей.