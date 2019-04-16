Петербургские суды возвращаются к работе после поисков бомб

Несколько районных судов Петербурга, эвакуированных из-за угрозы взрыва, возвращаются к работе, опасных предметов не обнаружено, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

К работе вернулись Фрунзенский, Василеостровский, Ленинский, Зеленогорский, Сестрорецкий и Невский районные суды. Тем временем эвакуированы Красногвардейский, Кронштадтский, Калининский и мировые суды.

Ранее сообщалось об эвакуации более десятка районных судов и горсуда Петербурга. Волна угроз минирования в Петербурге продолжается с марта, ни одна из угроз не подтвердилась.