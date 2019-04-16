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Новости

17:00

Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии

фото ЗакС политика Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии

Сегодня, 16 апреля, "Левада-центр" опубликовал результаты последнего социологического изыскания, согласно которому рейтинг одобрения деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина "взлетел" до исторического максимума - 70%. Число же тех, кто полагает, что жертвы репрессий пали не напрасно, остановилось на отметке 46%.

Один из немногих живых родственников экс-генсека - родной правнук Яков Джугашвили - считает, что людям, оправдывающим репрессии, стоит, по его ведению, незамедлительно отказать в уме.

"Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46% считают преступления вполне нормальным явлением. Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости", - цитирует Якова Джугашвили "Говорит Москва".

Добавим, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил резкий скачок народной любви к бывшему советскому лидеру политизированностью и расколом общества, в результате которых рождаются более радикальные оценки истории.

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20:29    
Мотивация достойная была. Не то что сейчас. Никто ни к чему не стремится. Жизнь обесценилась. Дети в школах пишут что хотят быть чиновниками или бандитами. Культ потребления, понты. Зависть сжигает душу.
А тогда была уверенность в завтрашнем дне и справедливости. Честным людям действительно никогда бояться было нечего. Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе. И был человек человеку друг, товарищ и брат.

20:10    
20:00, Нужно просто учиться, получать знания, нарабатывать опыт, делая его уникальным и продавать задорого работодателю. Но у нас же хотят все и сразу. Оттого и идут в наркокурьеры, сутенеры, воры и прочую нечисть. От которой избавляться надо поганой метлой. Сталин успешно избавлялся. При нем все жили и работали честно, пусть и за небольшую зарплату, всем всего хватало.
Работать нужно. А не фигнёй страдать.

20:01    
«Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа». Некрасов

20:00    
19:46, нельзя быть честным если хочешь чего то добиться большего чем кушать доширак и ездить на трамвае.

19:55   anaytkuzmichev   anaytkuzmichev1995172qzhr@mail.ru
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://most.tk/nnblog

19:46    
19:42, если ты соблюдаешь закон то бояться нечего. Закон на стороне честных граждан. Но мы же не привыкли честно жить?

19:43    
У Сталина было огромное количество ошибок, но грабить свой народ он бы не позволил!!!

19:42    
18.48.
А сейчас их меньше, все благостно, рты не затыкают, никого в кутузку зря не заталкивают???

19:34    
О, как дегенераты возбудились.

18:48    
Кто то же написал 10 миллионов доносов?

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