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17:21

Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби

фото ЗакС политика Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби

В нынешнем году праздник всех петербургских выпускников "Алые паруса" состоится не 22, а 23 июня, известил вице-губернатор Владимир Кириллов.

"Мы перенесли праздник, чтобы не было совпадений с днем начала войны", - пояснил он.

3 марта депутат городского Заксобрания Денис Четырбок обратился к врио градоначальника Петербурга Александру Беглову с инициативой о переносе празднества: "22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом - это неправильно".

Окончательное решение примет ЗакС.

В середине марта стало известно о том, что администрация Петербурга готова потратить на оформление города к "Алым парусам" 1,28 млн рублей



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:55    
Если посмотреть на хронологию войн вплоть до Рюрика, то Россия практически постоянно находилась в состоянии войны. Войн за всю историю было больше чем дней в году.
О ветеранах ВОВ вспоминают один день в году, как смешно выглядит "подачка" в виде бесплатного проезда в день победы при предъявлении контролеру кучи документов... Из-за 45 рублей.
Я уж не говорю про ветеранскую пенсию в 15 тысяч рублей. Хотите уважить ветеранов - обеспечьте им достойную жизнь.
Они воевали именно за то чтобы их дети НЕ ЗНАЛИ что такое 22 июня 1941 года, чтобы этого никогда не повторилось. Именно за то, чтобы их дети могли веселиться и радоваться круглый год.

18:40    
у нас что ни день, то день какой нибудь войны, воинов, битв, годовщины какого нибудь теракта и траура. И что теперь всем круглый год ходить со скорбными лицами?
По вашему мнению дети не могут радоваться и веселиться, дети должны всегда думать о войне, смерти... Вот это скорбно и траурно.

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