Беглов напомнил о разрушенных в войну памятниках Петербурга после пожара в Нотр-Даме

Врио губернатора Алекcандр Беглов направил мэру Парижа Анн Идальго телеграмму со словами поддержки в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщили в Смольном.

В телеграмме Беглов отметил, что жители Петербурга «хорошо понимают и остро чувствуют масштаб трагедии». «Наш город также перенес немало бедствий и разрушений, особенно во время Второй мировой войны. Мы сумели восстановить наши дворцы и памятники, потому что они, как и Собор Парижской Богоматери – достояние всего человечества», – говорится в обращении Беглова. Он уверен, что собор восстановят, и он по-прежнему будет одним из символов Парижа.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари разгорелся вечером 15 апреля. Огонь охватил собор, перекинувшись по строительным лесам, рухнули шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа.

Соболезнования выразили, в том числе, президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Минкультуры РФ заявили, что готовы начать кампанию по сбору денег на восстановление собора. Тем временем французские меценаты уже заявили о намерении направить на эти цели 300 млн евро в общей сумме.