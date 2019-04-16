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17:45

ЕСПЧ принял жалобу Анастасии Шевченко на штраф по делу о "нежелательной организации"

фото ЗакС политика ЕСПЧ принял жалобу Анастасии Шевченко на штраф по делу о "нежелательной организации"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы пребывающей под домашним арестом участницы распущенного движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, а также другого активиста-члена организации, на штрафы по административным делам о пособничестве "нежелательной организации", поделилась с "МБХ Медиа" юрист Эльза Нисанбекова.

"У Шевченко это - вторая жалоба, принятая ЕСПЧ, а у Семенова мы объединили сразу четыре дела в одну жалобу и подали ее", - пояснила она, предположив, что на полное рассмотрение дел в Страсбургском суде может уйти 2-3 года.

В ЕСПЧ оспорено взыскание с Шевченко 6 тысяч рублей за организацию лекции "Открытые выборы"; а у Семенова имеются четыре штрафа на 22 тысячи рублей.

"Один из них, например, за то, что он пришел на митинг против фильма „Матильда“ и раздавал там флаеры-несуществующие билеты на несуществующий фильм. В другой раз у него изъяли наклейки „Стоп Путин“, которые посчитали агитационным материалом против Путина", - рассказала Нисанбекова о делах активиста.

Напомним, дело активистки экс-движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения

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