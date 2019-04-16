Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:07

Денис Михайлов пожаловался в прокуратуру на бан от Беглова во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Денис Михайлов пожаловался в прокуратуру на бан от Беглова во "ВКонтакте"

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов обратился в прокуратуру с жалобой на блокировку со стороны врио губернатора Алекcандра Беглова во «ВКонтакте».

В жалобе Михайлов указал, что страница Беглова во «ВКонтакте» позиционируется как официальная, и поскольку врио губернатора – должностное лицо, руководитель госоргана субъекта России, на него распространяются требования закона об информации. В частности, Михайлов сослался на пункт закона, согласно которому доступ к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления ограничиваться не может.

В связи с этим Михайлов просит прокуратуры принять меры реагирования и внести представление о недопустимости нарушения закона на имя Беглова.

Беглов создал страницу во «ВКонтакте» 11 марта, собираясь наладить диалог с петербуржцами. Нескольких активных граждан он внес в «черный список», хотя комментаторы ни к чему запрещенному не призывал и бранных слов не использовали. Подробнее о неожиданных интернет-чистках Беглова – в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:20    
Проблемы нужно решать конструктивно и профессионально, а не с помощью демагогии и оскорблений. И не стоит решать с помощью власти свои личные проблемы и пытаться заработать с помощью государства.
Купил человек квартиру в кудровском человейнике за 2 млн, теперь просит у губернатора построить туда метро чтобы его квартира подорожала до 5 млн и он смог ее продать. Ах, он не хочет, так он тогда такой-сякой-растакой. А другие люди в городе метро по 50 лет ждут и ничего, не ноют.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:19 СМИ: В Карелии задержали экс-министра спорта республики

19:51 Депутаты ЗакСа Петербурга внесли в Госдуму закон о реновации

19:22 В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

18:50 Активистку Pussy Riot задержали по пути на церемонию вручения "Золотой маски"   1

18:32 Смольный зовет петербуржцев в Чечню   3

18:18 Порошенко и Зеленский договорились о дате совместных дебатов   4

18:07 Денис Михайлов пожаловался в прокуратуру на бан от Беглова во "ВКонтакте"   1

18:01 Суд Петербурга рассмотрит иск «московской ведьмы» к Милонову

17:45 ЕСПЧ принял жалобу Анастасии Шевченко на штраф по делу о "нежелательной организации"

17:30 Беглов напомнил о разрушенных в войну памятниках Петербурга после пожара в Нотр-Даме

17:21 Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби   2

17:00 Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии   14

16:31 Друг депутата Милонова угрожал "человеком с полиции" сотрудникам "конфликтной" штрафстоянки   3

15:51 Петербургские суды возвращаются к работе после поисков бомб

15:40 Муниципал: Доходы самого богатого муниципального депутата упали на 50,8 млн рублей   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.