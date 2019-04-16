Смольный зовет петербуржцев в Чечню

В стенах администрации Петербурга состоялась встреча главы комитета по туризму Евгения Панкевича и министра Чечни по туризму Муслима Байтазиева. В ходе аудиенции собравшимся, в том числе представителям туроператоров Северной столицы, продемонстрировали презентацию туристского потенциала республики.

Панкевич отметил, что город на Неве и Чечня уже давно и успешно кооперируются в сфере индустрии путешествий. В прошлом году, напомнил он, в городе был открыт первый офис Visit Chechnya на улице Чайковского - место, где можно получить всю необходимую для поездки информацию о регионе, его культуре и обычаях.

В свою очередь Байтазиев подчеркнул, что Чечня является самым молодым и наиболее, по его мнению, перспективным туристическим субъектом РФ. В республике намерены активно привлекать туристов со всего мира - и Петербурга особенно.

"Чечня – уникальный регион, в котором туристская инфраструктура превышает спрос. С каждым годом количество туристских баз становится больше, и мы готовы принимать у себя возрастающий поток гостей", - известил Байтазиев.