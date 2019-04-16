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19:22

В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

фото ЗакС политика В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

В здании Академического университета открыли памятник физику, депутату Госдумы Жоресу Алферову, передает ТАСС.

Памятник работы скульптора Зураба Церетели установили в холле университета, где размещены портреты бывших и нынешних сотрудников вуза, членов-корреспондентов Российской академии наук и почетных докторов. На церемонии открытия присутствовали вдова Алферова, его коллеги, друзья и студенты Академического университета.

Скульптура была выполнена еще при жизни Алферова, и академик ее видел, сообщил ученый секретарь Академического университета Андрей Липовский. «Он [памятник] Жоресу Ивановичу понравился», - сказал Липовский.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур. Был депутатом Госдумы. Скончался 1 марта на 89-м году жизни.

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