Депутаты ЗакСа Петербурга внесли в Госдуму закон о реновации

Депутаты Заксобрания Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке депутаты указали, что опыт программы реновации в Москве следует учитывать, но нельзя некритически переносить на другие субъекты Российской Федерации. Регионы не обладают такими финансовыми возможностями, как столица, и следует создать законодательную базу на федеральном уровне, говорится в документе.

Так, депутаты предложили предусмотреть возможность финансирования реновации за счет внебюджетных средств, за счет инвесторов. Также предлагается осуществлять реновацию в отношении не только отдельных домов, но и кварталов, микрорайонов и районов.

ЗакС окончательно одобрил проект закона о реновации 10 апреля. С критикой инициативы ранее выступали депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов.

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