Балет Серебренникова "Нуреев" получил премию "Золотая маска"

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил премию «Золотая маска» как лучшая постановка в своей категории, передает «Интерфакс».

В 2017 году премьеру постановки переносили с июня на май 2018 года. По данным СМИ, это сделали по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Минкульт якобы возмутило то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве эти сведения опровергли.

Серебренников до апреля был под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Его, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, директора студии Юрия Итина, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.

Также по делу проходит бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нины Масляева. Она единственная признала свою вину, ее дело выделили в отдельное производство. 11 апреля суд вернул ее дело в прокуратуру.

Перед церемонией вручения «Золотой маски» полицейские задержали активистку Pussy Riot Веронику Никульшину и руководителей «Театр. На Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Их отвезли в ОВД «Красносельский». Как пишет в Twitter Петр Верзилов, связи с ними нет, причина задержания до сих пор не ясна. В отдел прибыл политик Илья Яшин и депутат муниципального округа Красносельский Михаил Бирюков.