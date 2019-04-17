Майские указы Путина по зарплатам бюджетников выполняются лишь в 4 регионах из 85

Целевых значений майских указов Владимира Путина от 2012 года по уровню заработных плат бюджетным категориям населения смогли достигнуть лишь власти четырех российских регионов - Владимирской, Ленинградской и Пензенской областей, а также в республике Бурятия, уведомляет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Исходя из "наказов" президента зарплаты бюджетников должны достигать уровня в 100% или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Однако на федеральном уровне среднестатистический оклад не достиг целевого значения по 8 пунктам из 12. Например, жалованье педагогов-сотрудников детских садов увеличилось лишь на 83% от среднего по региону, у соцработников - на 87%.

При этом в Минтруда РБК заверили, что майские указы на 99% выполнены.

Официальные данные обусловлены тем, что перед президентскими выборами в 2018 году зарплаты у многих работников в "майских" категориях возросли в несколько раз. Например, сотрудники МГУ стали получать оклад в размере пятимесячного. Но это практически единичный случай. Вместе с тем, в Минтруда уведомили, что регионы получат из федерального бюджета еще 100 млрд рублей на поддержание уровня зарплат "майских" бюджетников.