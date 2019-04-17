Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:33

Майские указы Путина по зарплатам бюджетников выполняются лишь в 4 регионах из 85

фото ЗакС политика Майские указы Путина по зарплатам бюджетников выполняются лишь в 4 регионах из 85

Целевых значений майских указов Владимира Путина от 2012 года по уровню заработных плат бюджетным категориям населения смогли достигнуть лишь власти четырех российских регионов - Владимирской, Ленинградской и Пензенской областей, а также в республике Бурятия, уведомляет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Исходя из "наказов" президента зарплаты бюджетников должны достигать уровня в 100% или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Однако на федеральном уровне среднестатистический оклад не достиг целевого значения по 8 пунктам из 12. Например, жалованье педагогов-сотрудников детских садов увеличилось лишь на 83% от среднего по региону, у соцработников - на 87%.

При этом в Минтруда РБК заверили, что майские указы на 99% выполнены.

Официальные данные обусловлены тем, что перед президентскими выборами в 2018 году зарплаты у многих работников в "майских" категориях возросли в несколько раз. Например, сотрудники МГУ стали получать оклад в размере пятимесячного. Но это практически единичный случай. Вместе с тем, в Минтруда уведомили, что регионы получат из федерального бюджета еще 100 млрд рублей на поддержание уровня зарплат "майских" бюджетников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:42    
Надо лучше работать россиянам, тогда будут наполняться региональные бюджеты и тогда будет идти рост зарплат! Аксиома!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

14:00 Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты

13:54 В Кремле и СВР высказались о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

13:26 Медведев: Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить достойную жизнь

13:11 Глава "Мостотреста" Александр Бурносов ушел в отставку

13:06 Медведев озабочен вопросами школьного питания   1

12:40 Петербургские садовники приступили к высадке молодых деревьев

12:24 Суд продлил арест экс-главе ТИК № 3 по делу о посредничестве во взятке

12:11 Более 20% россиян подвергают свою жизнь опасности на работе

11:58 "Что вы калечите жизнь людям?": Жириновский призвал Мединского сократить прием в творческие вузы   4

11:37 Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до конца сентября   1

11:35 Писателя Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе   2

11:05 СМИ: На реставрацию Нотр-Дама за сутки собрали 1 млрд евро

10:45 Жителям Лисьего Носа удалось добиться льгот от Смольного

10:23 Экс-ректору Аграрного университета продлили арест до июня

10:02 "Дождь": Валентину Матвиенко могут уволить с поста спикера Совфеда   8

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.