"Дождь": Валентину Матвиенко могут уволить с поста спикера Совфеда

Не исключено, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в скором времени покинет занимаемый пост, известили "Дождь" источники, близкие к администрации президента.

Не так давно Матвиенко с "размахом" отмечала 70-летний юбилей на просторах города на Неве, сенатором от которого она некогда была избрана. Источники издания полагают, что столь пышное празднество являет собой "лебединую песнь" спикера и символизирует прощание с политикой.

Увольнение Матвиенко связывают с публичным арестом сенатора Рауфа Арашукова, который был задержан прямо во время одного из заседаний. Вместе с тем, источник в Кремле не исключает, что у политика могут иметься и некие "личные проблемы", хотя, несмотря на преклонный возраст, она еще в состоянии трезво выполнять свои функции.

В качестве нового претендента на кресло спикера Совфеда информаторы "Дождя" называют экс-председателя Госдумы, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Вопрос об окончательной отставке Матвиенко, вероятнее всего, будет решен в мае, подытожили источники.

В свою очередь в пресс-службе Матвиенко известили, что заявление о её готовящейся отставке - не более чем "пустые слухи", добавив, что их муссируют исключительно анонимные Telegram-каналы.

Следует добавить, что домыслы о вероятном уходе нынешнего спикера из Совфеда возникают не первый год.

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