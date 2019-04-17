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Новости

10:02

"Дождь": Валентину Матвиенко могут уволить с поста спикера Совфеда

фото ЗакС политика "Дождь": Валентину Матвиенко могут уволить с поста спикера Совфеда

Не исключено, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в скором времени покинет занимаемый пост, известили "Дождь" источники, близкие к администрации президента.

Не так давно Матвиенко с "размахом" отмечала 70-летний юбилей на просторах города на Неве, сенатором от которого она некогда была избрана. Источники издания полагают, что столь пышное празднество являет собой "лебединую песнь" спикера и символизирует прощание с политикой.

Увольнение Матвиенко связывают с публичным арестом сенатора Рауфа Арашукова, который был задержан прямо во время одного из заседаний. Вместе с тем, источник в Кремле не исключает, что у политика могут иметься и некие "личные проблемы", хотя, несмотря на преклонный возраст, она еще в состоянии трезво выполнять свои функции.

В качестве нового претендента на кресло спикера Совфеда информаторы "Дождя" называют экс-председателя Госдумы, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Вопрос об окончательной отставке Матвиенко, вероятнее всего, будет решен в мае, подытожили источники.

В свою очередь в пресс-службе Матвиенко известили, что заявление о её готовящейся отставке - не более чем "пустые слухи", добавив, что их муссируют исключительно анонимные Telegram-каналы.

Следует добавить, что домыслы о вероятном уходе нынешнего спикера из Совфеда возникают не первый год.



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12:04    
11:52. Батенька, у вас все нормально с головкой? Абстинентный синдром не мучает? Или обнюхались? То-то бред несете.

12:00    
Пани дерутся...
Лучше-хуже будет... Кому?
Какая разница на дне  простому народу...

12:00    
Макаров теряет нюх и совершает ошибку за ошибкой. Терроризирует,  преследует и кидает людей, владеющих компрометирующей его информацией. Роет сам себе могилку - камеру в новых Крестах. Старость ума не прибавляет. Увы.

11:55    
Макаров бьется в истерике. Мечты о губернаторстве уплывают вместе с крышевавшей его ВИМ. Поэтому он и пытается напоследок отжать побольше бобла типа под выборы, а фактически себе любимому на старость.  Но в погоне за боблом так навернулся головкой, что не учел человеческий фактор. Кинул человека, владеющего многолетней информацией обо всех финансовых махинациях макаровской компашки.

11:52    
Нарышкин-чекист, что замечательно для избрания его Президентом России!

11:52    
11-46 А ты попробуй начать работать. Точно будет лучше тебе, а если работа будет нормальной, производительной, а не активистом, блогером, мерчендайзером и прочей дрянью, то и вокруг тебя станет лучше.

11:46    
НЕ скажите гоп. Нарышкин - порождение Системы. Продолжатель традиций. Не обольщайтесь. Лучше не будет.

10:23    
Если Нарышкин станет спикером СФ, то скорее всего именно он и будет преемником Путина, так как прошёл почти все высшие управленческие должности в России! Кандидатура достойная, хотя возраст на пределе...

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