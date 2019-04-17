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11:58

"Что вы калечите жизнь людям?": Жириновский призвал Мединского сократить прием в творческие вузы

фото ЗакС политика "Что вы калечите жизнь людям?": Жириновский призвал Мединского сократить прием в творческие вузы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил министру культуры Владимиру Мединскому сократить прием в творческие вузы, поскольку для всех выпускников работы не находится, передает РИА «Новости».

«Постоянно растет прием, и все эти артисты - безработные. У них появилась одна вакансия - 500 резюме получило министерство. Пятьсот человек мечтают занять эту одну вакансию», - заявил Жириновский по итогам встречи с Мединским.

«Что вы калечите жизнь людям? Даете образование, а работы нет», - подчеркнул лидер партии, добавив, что у ЛДПР есть хор, в котором состоят выпускники отделения хорового пения, оставшиеся без работы. «Их выпустили отделения хорового пения, а работы нет. Вот мы сделали этот хор в 10 человек, но выпускают-то сотни каждый год, а то и тысячи», - отметил Жириновский.

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12:27    
ЖВВ абсолютно прав, но это касается всех вузов

12:19   Игорь  
У нас есть Шнур, он наше все
С культурой порешит проблемы.
По мясу также в колбасе,
Дефекты выправит системы.

12:05    
По этой проблеме Жириновский прав! 500 резюме на одну вакансию в творческой среде и 40-50 вакансий на одно резюме сварщика монтажника и др. специальности рабочих...Абсурд и бардак в стране!

12:03    
"Что вы калечите жизнь людям?"
Идите в отставку и ликвидируйте свое министерство.

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