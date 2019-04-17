Петербургские садовники приступили к высадке молодых деревьев

Сотрудники садово-паркового хозяйства Петербурга приступили к высадке молодых деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Так, в небольшом сквере на Биржевом проезде посадят 350 кустов кизильника и барбариса. В Александровский сад доставили молодые липы, на бульваре набережной Мартынова появятся ивы, в Полюстровском парке - ели, в саду на улице Демьяна Бедного - туи.

Всего "зеленые легкие" города пополнятся весной 5 тысячами деревьев и ста тысячами кустарников.

На бульваре вдоль улицы Кораблестроителей высадят 100 лип, в сквере на Типанова - 213 кленов. Почти 2 тысячи кустов кизильника появятся на Суздальском проспекте.

Не обделят вниманием и исторический центр Петербурга: 20 каштанов, лип, кленов появятся в Михайловском сквере на площади Искусств. Ивы, клены и боярышник пополнят Александровский парк на Петроградке.

"Необходимо компенсировать потерю погибающих от неизлечимой голландской болезни вязов, а также тополей, которые активно высаживались в городе после войны, а сегодня исчерпали свой жизненный цикл. Петербург должен оправдывать свой статус «города парков» - и в центральных районах, и в районах массовой застройки будет увеличиваться количество деревьев и кустарников", - уведомили в комблаге.

Всего в 2019 году в городе появятся почти12 тысяч новых деревьев.