Медведев: Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить достойную жизнь

Выступающий с ежегодным отчетом о проделанной работе правительства премьер Дмитрий Медведев признал, что нынешний размер пенсий незаслуженно мал для того, чтобы жить "достойно и интересно", передает РИА "Новости".

"Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь - это еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить", - сообщил глава кабмина.

Для того, чтобы каким-то образом "поправить" ситуацию, правительством был принят ряд решений об индексации пенсий: для регионов должна быть установлена единая методика, по которой рассчитывается прожиточный минимум пенсионеров, до которого сначала будут доводиться пенсии, а только потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше.

Напомним, осенью 2018 года президент Владимир Путин подписал резонансный закон о повышении возраста выхода россиян на пенсию. Теперь мужчины становятся пенсионерами не в 60, а в 65 лет, а женщины - не в 55, а в 60.