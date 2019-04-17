В Кремле и СВР высказались о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

В Кремле ничего не знают о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Службе внешней разведке заявили, что слухи о том, что глава СВР Сергей Нарышкин сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда, «не имеют под собой оснований», передает ТАСС.

Ранее два СМИ – «Дождь» и «Коммерсантъ» - сообщили со ссылкой на источники, что Матвиенко может уйти с поста спикера Совфедом. Источники связывают это, в том числе, с публичным арестом сенатора Рауфа Арашукова во время одного из заседаний верхней палаты парламента, а также с «личными проблемами» Матвиенко. Представители Матвиенко заявили, что эти сведения – не более, чем «пустые слухи».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.