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14:00

Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты

фото ЗакС политика Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов побывал на открытии Недели городских изменений в творческом пространстве ArtPlay, где поделился с собравшимися назиданиями о том, какими ему видятся идеальные городские урбанисты.

"Два города - Петербург и Вашингтон строились в соответствии с планом. А кто был в Петербурге первым урбанистом? Петр Первый", - сообщил врио губернатора.

Вместе с тем, свой спич Беглов сопроводил и неоднозначным замечанием о том, что первыми в мире урбанистами были, по его ведению, древнегреческие философы Платон и Аристотель, которые "первыми описали принципы жизни города".

После временный градоначальник рассказал о важности стороннего инвестирования Петербурга: "Мы открыли окно для проветривания города".

Напомнил он и о существовании проектов "Твой бюджет" и "Родной район", которые направлены на том, чтобы вовлекать петербуржцев в разработку городских изменений.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:00 Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты

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