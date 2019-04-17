Смольный заказал рекламу инвестиционного потенциала Петербурга

Комитет имущественных отношений заказал создание презентационного видеоролика про инвестиционный потенциал Петербурга. Соответствующая закупка опубликована 16 апреля.

Согласно предварительной концепции ролика, в нем надо упомянуть про население, макроэкономику, транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный потенциал и промышленность, а также про местонахождение Петербурга и расстоянии до крупных городов России с Европой. Среди прочего предлагается указать, что в Петербурге один из самых низких уровней безработицы по сравнению с крупными городами Европы. Есть предложение и по научно-образовательному потенциалу: «кадровый потенциал – 45 % с высшим образованием». Основная идея ролика заключается в том, что Петербург – надежный партнер и хороший выбор для инвестирования.

Максимальная стоимость закупки – 1,8 млн рублей. За эту цену подрядчик должен сделать длинный и короткий варианты ролика продолжительностью в 5-8 и 2-4 минуты соответственно. Озвучить ролик необходимо в двух вариантах: на русском и английском языках. Ролик должен быть готов к 9 декабря 2019 года.