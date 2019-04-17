Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:31

Смольный приобретет кинотеатр "Подвиг" в Колпино в собственность города

фото ЗакС политика Смольный приобретет кинотеатр "Подвиг" в Колпино в собственность города

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов известил, что Смольный собирается приобрести в собственность города здание советского кинотеатра "Подвиг" в Колпино, передает 78.ru.

Он отметил, что собственники здания готовы на безвозмездной основе передать городу всё имеющееся внутри оборудование, а с 2020 года Смольный начнет выкупать сооружение в рассрочку. Для данных целей заведомо будут подготовлены все необходимые документы, исходя из которых и будет подсчитана стоимость объекта.

Власти Петербурга, продолжил Беглов, реконструируют "Подвиг" под культурно-досуговый центр, сохранив функцию кинотеатра. Здание находится в хорошем состоянии, за ним, начиная с момента постройки в 1984 году, исправно следили. 

Следует отметить, что кинокомплекс действующий, сеансы там проходят каждый день.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:13 Амосов просит Батанова и Линченко пресечь повторную установку ограждения на канале Грибоедова

19:39 Несчастливое число Беглова

19:35 На Невском проспекте задержали участников акции "День молчания"

19:24 В Царском Селе отреставрировали Золотые ворота

18:52 Ройзман о рейтинге одобрения Сталина: Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему   1

18:25 Минздрав: Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому

18:00 Прокуратура проверит Смольный на экстремизм

17:32 Голодающий Шестун потерял сознание во время следственных действий

17:17 Штаб Навального нашел у экс-мэра Хабаровска многомиллионную недвижимость в США

16:46 Беглов вручил очередникам ключи от квартир в Колпинском районе   1

16:25 Промзона у Лисьего Носа обрастает нелегальными свалками

16:12 Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая

15:58 Путин второй год подряд оказался вне списка 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

15:13 Ковалев требует наказать "Мостотрест" за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова   1

15:00 Муниципал: Фрунзенский район: "На каждом округе присутствие партии обязательно"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.