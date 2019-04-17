Активисту Тишкину вменяют попытку украсть термокружку из Starbucks в "Галерее"

Калининский суд Петербурга продлил срок ареста активисту Вадиму Тишкину до 19 мая по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Также в Смольнинский суд Петербурга поступило еще одно уголовное дело в отношении Тишкина – по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Активиста обвинили в том, что 14 февраля он попытался похитить из кофейни Starbucks в ТРЦ «Галерея» термокружку за 411 рублей. По версии следствия, Тишкин хотел пронести кружку в кармане куртки, а когда от него потребовали остановиться, то попытался убежать. Охранники задержали его за пределами кофейни, сообщили представители петербургских судов.

18-летний Тишкин – приятель активиста «Весны» Владимира Казаченко. Его также обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.