Недобросовестный бизнесмен оставил ЗакС Ленобласти без флагов и гербов

Халатность вологодского индивидуального предпринимателя Валерия Пучагёва оставила Заксобрание Ленинградской области без флага и герба, в связи с чем петербургские "антимонопольщики" внесли этого гражданина в реестр недобросовестных поставщиков.

По сведениям издания Delta.News, Пугачёв выиграл тендер на поставку в областной ЗакС двух флагов - РФ и регионального - и двух гербов, будучи единственным участником конкурса. Стоимость лота составила 76 тысяч рублей. Однако ИП так и не подписал контракт, перестав через какое-то время выходить на связь. Помимо прочего, мужчина не явился на заседание комиссии УФАС.

"По словам представителей заказчика, ИП Валерий Пугачёв нанес Заксобранию серьезный ущерб: заказчик остался без символики и теперь вынужден повторно проводить закупку", - сообщили в антимонопольном органе.

Вместе с тем, отмечается, что в 2019 году ИП Пугачёв уже дважды был допущен до участия в двух конкурсах. Он собирался поставлять питание для конференций Заксобрания Вологды и установить урны, скамейки и песочницы в подмосковных Мытищах.