Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая

Калининский суд Петербурга продлил срок ареста активистку «Весны» Владимиру Казаченко до 19 мая по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее на заседании на тот же срок продлили арест активисту Вадиму Тишкину по аналогичному обвинению. Также в суде сообщили, что Тишкину вменяют попытку украсть термокружку за 411 рублей из кофейни Starbucks в ТРЦ «Галерея».

Перед тем, как стать фигурантом уголовного дела, Казаченко задерживали во время акции в поддержку арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. В отношении него составили протоколы по двум статьям КоАП - ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 (нарушение правил проведения митинга). Активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером «Открытая Россия вместо Путина».