Беглов вручил очередникам ключи от квартир в Колпинском районе

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов побывал с выездной инспекцией в Колпинском районе, уведомляет пресс-служба Смольного. Во время смотра новых объектов социального строительства, расположенных на улице Красных Партизан, он вручил ключи от 80 квартир 89 очередникам - многодетным семьям, детдомовцам и жителям аварийных домов.

"Город должен и будет выполнять обязательства перед очередниками. Наша задача – обеспечить жильем всех, кому это право определено законом", - сообщил он собравшимся.

Десятиэтажка на улице Красных Партизан была построена в рамках Адресной инвестиционной программы и введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Во дворе имеются парковки и детские площадки.

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