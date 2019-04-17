Штаб Навального нашел у экс-мэра Хабаровска многомиллионную недвижимость в США

Штаб политика Алексея Навального в Хабаровске обнаружил у бывшего мэра города Александра Соколова 6 домов в Соединенных Штатах Америки совокупной стоимостью около 400 млн рублей (6 млн долларов) по нынешнему курсу.

Как утверждают "навальнисты", пять из шести домов, предположительно связанные с семьей Соколова, расположены в Калифорнии, последний - в штате Вашингтон. Недвижимость приобретена в период с 2004 по 2018 годы. На большую часть домов оформляли долгосрочный кредит, который, впрочем, быстро погашали. Подобная схема, уверяют активисты, могла использоваться для того, чтобы американские власти не задавали "лишних" вопросов о происхождении денег.

Российская недвижимость семьи Соколова оценена "навальнистами" в более чем 500 млн рублей.

Между тем, согласно задекларированным сведениям о доходах Соколов с супругой за 18 лет трудовой деятельности смогли совместно заработать около 1 млн долларов.

Соколов возглавлял Хабаровск с 2000 по 2018 годы. На данный момент он состоит в президиуме регионального отделения "Единой России".