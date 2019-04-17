Голодающий Шестун потерял сознание во время следственных действий

Голодающий 69 дней бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун упал в обморок во время следственных действий, передает «Интерфакс» со ссылкой на жену Шестуна Юлию.

По словам Юлии Шестун, ее мужа унесли на носилках после того, как он потерял сознание. «Давление у него было 60 на 20. Что с ним сейчас, мы пока не знаем», - сказал Шестун. По ее словам, Шестун держит голодовку 69 дней и находится под арестом в больнице изолятора «Матросская тишина».

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять у Шестуна и ряда лиц имущество почти на 10,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре заявляли, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. Жена и адвокат Шестуна отрицают его наличие.