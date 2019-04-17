Прокуратура проверит Смольный на экстремизм

Городская администрация в ближайшее время станет предметом прокурорской проверки на экстремизм: петербуржец узрел в почтовом адресе одного из судебных участков, указанных на сайте Смольного, аббревиатуру, содержащую, как ему кажется, нацистскую символику.

"Мне нужно было отправить письмо в судебный участок, и я увидел электронный адрес SS@mirsud.spb.ru. Я считаю, использовать нацистскую аббревиатуру органам госвласти недопустимо", - рассказал предприниматель Павел Дорош.

Суть своих претензий бизнесмен изложил на бумаге и отправил на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Минувшим днем, 16 апреля, он получил уведомление о том, что его заявление принято к рассмотрению.

Судебными участками заведует комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Не так давно его возглавила Ольга Аришина, долгое время проработавшая помощницей Литвиненко по рассмотрению обращений и приему граждан.

В комитете пояснили, что "нацистская" аббревиатура на самом деле означает расхожее "секретарь суда".

"Электронные адреса для мировых судей, их секретарей и помощников генерировал комитет по информатизации и связи Петербурга. Мы всего лишь отправляли заявку на необходимое количество адресов", - сообщили в "законном" подразделении Смольного.

Следует напомнить, что под аббревиатурой SS скрывается понятие Schutzstaffeln (нем. "Отряды охраны"). В годы Второй мировой в войсках SS состояли фашистские военные, в чьем ведении находились в том числе концлагеря.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.