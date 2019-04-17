Минздрав: Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов сообщил ТАСС, что писателя Дмитрия Быкова специально ввели в медикаментозную кому. По данному вопросу был созван специальный врачебный консилиум.

"Он остается в Уфе, состояние тяжелое. Он находится в медикаментозной коме", - пояснил Молчанов, добавив, что показаний для перевода публициста в Москву нет.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Изначально причиной его попадания в больницу называли инсульт, но информация не подтвердилась.

"Открытые медиа", ссылаясь на сведения, полученные от человека, близкого к семье писателя, известили, что Быков попал в реанимацию из-за гипергликемического криза - острого состояния при сахарном диабете.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин подтвердил, что состояние литератора остается стабильно тяжелым.