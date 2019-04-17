В Царском Селе отреставрировали Золотые ворота

В Царском Селе завершили работы по восстановлению Золотых ворот Екатерининского дворца, сообщили представители музея-заповедника.

Работы велись более двух лет, до этого в последний раз ворота реставрировали более полувека назад. Ворота были созданы в середине 1700-х годов по проекту Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли.

Реставраторам пришлось работать с 3,5 тысячами декоративных деталей и более 12 тысячами заклепок. Накладные детали декора снимали, нумеровали и расчищали. Затем детали покрывали тонкими листами сусального золота. На самый крупный элемент – двуглавого орла – ушло в общей сложности порядка 24 граммов золота.

Работы выполнила группа компаний «Славянский проект» в рамках целевой программы «Культура России». Стоимость контракта составила 18,8 млн рублей.