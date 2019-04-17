Несчастливое число Беглова

Согласно опубликованным ВЦИОМом результатов опроса, уровень электоральной поддержки врио губернатора Петербурга Александра Беглова составляет 43%. В то же время антирейтинг врио губернатора – 24% от всех респондентов. Опрошенные ЗАКС.Ру эксперты сошлись во мнении, что число негативно настроенных к Беглову граждан в преддверии выборов достаточно высокое. Но у временного губернатора всё же есть шанс улучшить показатели, особенно при отсутствии сильных конкурентов.

Высокий антирейтинг

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17 апреля опубликовал результаты опроса об отношении избирателей к десяти временным главам регионов. Среди них – врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Уровень его поддержки избирателями составляет 43%, а антирейтинг – 24%. Среди десяти врио, ставших героями опроса, с такими показателями Беглов занимает лишь девятое место по поддержке населения своего региона. А вот в антирейтинге глава Петербурга занимает вторую строчку.

По мнению политолога Валентина Бианки, показатель антирейтинга высокий. Так обычно бывает с губернаторами, которые долго у власти и уже надоели людям, считает политолог. Он добавил, что антирейтинг Беглова может быть высоким из-за того, что негатив в Петербурге не снят. Также некоторые жители, возможно, не увидели сменяемости власти и ассоциируют Беглова с Полтавченко, считает Бианки.

- Подозреваю, что проблема во многом не только в том, какой он (Беглов – прим. ЗАКС,Ру): что сделал или не сделал. А в том, что люди пока не почувствовали какого-то обновления власти на самом деле, хотя Беглов своим позиционированием старается сделать себя максимально другим, - заявил политолог.

Похожего мнения придерживается его коллега Григорий Голосов. Он считает, что избиратели проецируют отношение к федеральным властям на отношение к региональным политикам.

- Антирейтинг – это такая фикция, которая отражает не отношение специально к Беглову, а просто напросто настроение тех людей, которые не хотят голосовать за власть ни при каких условиях. То есть для Беглова – это, конечно, не очень хорошо. И показатель этот высокий. Я полагаю, что ещё год назад с тем же самым Бегловым вместо Полтавченко ситуация была бы иной. Но критические настроения в обществе постепенно нарастают, - сказал Голосов.

При этом, у врио губернатора есть шанс воспрепятствовать укреплению негатива вокруг его персоны, полагает Бианки. Политолог считает, что Беглов может за полгода сделать так, чтобы большая часть избирателей его не ненавидела. Тогда люди не будут мотивированы прийти на выборы, чтобы проголосовать против временного главы города, уточнил Бианки.

Без конкурентов

Уровень поддержки Беглова избирателями в течение полугода может подняться, уверен политолог Голосов. Особенно со стараниями врио губернатора.

- Надо сказать, что Беглов прилагает достаточно большие усилия, чтобы его узнали. Так что, вероятно, этот процент поддержки сначала в избирательной кампании поднимется. Если в ходе избирательной кампании будут выдвинуты серьезные альтернативы Беглову, то он (уровень поддержки – прим. ЗАКС.Ру) может снова снизиться. А если не будут, что наиболее вероятно, что он только вырастет, - поделился своим мнением Голосов.

Старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко также считает, что показатель по поддержке избирателями Беглова будет зависеть от числа кандидатов в борьбе за место губернатора.

- Когда бывает огромное количество кандидатов, допустим как на Украине, тогда получить больше 50 или 40 с чем-то процентов – очень проблематично. Потому что каждый кандидатик откусывает по какому-то проценту, - пояснила Протасенко.

Аналогично мыслит и Бианки: при слабых конкурентах шансы врио губернатора на победу значительно возрастают.

- С такими показателями Беглов всё равно может выиграть. Особенно при составе конкурентов, который, скажем так, слабо ассоциируется с управлением города. Бортко (Владимир Бортко, депутат Госдумы, кандидат на пост губернатора от КПРФ – прим. ЗАКС.Ру), например. Как минимум из того, что мы сейчас видим, его образ не очень связан что с городским хозяйством, что с прорывом в современное будущее. Поэтому оппозиционно настроенному избирателю сложно будет остановить выбор на нем, если Беглов не будет вызывать жесткого отторжения, - сказал Бианки.

Вопросы к воспросам

Протасенко в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру подчеркнула, что комментировать опубликованные ВЦИОМом цифры по вопросу их объективности невозможно. Социолог считает, что центр должен кроме выборки уточнить ещё и сами вопросы, которые задавались избирателям.

- Это просто отношение к Беглову или то, как за него будут голосовать или нет? В данной ситуации я считаю, нужно, чтобы ВЦИОМ обязательно написал вопрос: что и как? Потому что одно дело, если они спрашивают: «Если вы пойдете на выборы, за кого будете голосовать?». Другое дело: «Как вы вообще в принципе к нему относитесь?». Или: «Доверяете ли вы ему?». Это разные вещи, - заявила Протасенко.

В представленных ВЦИОМом результатах действительно не указаны вопросы, которые задавались респондентам, опрошенным о главах их регионов. В то же время данные о методике опроса избирателей депутатов Мосгордумы представленны в той же презентации достаточно полно.

Также социолог отметила, что важен и способ получения ответов: по мобильному или стационарному телефону общались с респондентами. По ее словам, это абсолютно разные группы населения. Абонент сотовой связи может находиться в любом месте, а для качественной выборки респондент должен быть привязан к территории проживания.

София Саттарова

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