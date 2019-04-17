Амосов просит Батанова и Линченко пресечь повторную установку ограждения на канале Грибоедова

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов обратился к вице-губернаторам Эдуарду Батанову и Николаю Линченко с просьбой вмешаться в ситуацию с установкой металлического ограждения на набережной канала Грибоедова.

Амосов отметил, что хотя ГБУ «Мостотрест» убрал ограждение спустя сутки после его установки, забор собираются вернуть после согласования со Смольным. На участке остались предупреждающие информационные щиты, проход по набережной запрещен, говорится в обращении депутата.

Ограждение Амосов назвал «диссонирующим объектом, нарушающим традицию оформления петербургских набережных». По его мнению, такие сооружения не должны размещаться на исторических набережных рек и каналов города без согласования с КГИОП.

Амосов просит вице-губернаторов вмешаться и не допустить установку ограждения. Также он просит обязать ГБУ «Мостотрест» провести восстановительные работы.

Ранее по вопросу ограждения к главе КГИОП Сергею Макарову обратился депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Он указал, что при установке ограды рабочие повредили исторические гранитные плиты на набережной.

Фото: vk.com/n.vavilina

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