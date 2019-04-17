Задержанных на Невском активистов повезли в отдел полиции

Задержанных на Невском проспекте участников акции «День молчания» повезли в отдел полиции. Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил активист Алексей Сергеев.

Он уточнил, что пока не знает, в какой именно отдел поехали автобусы с задержанными, но слышал, что активистов должны доставить в 28 отдел полиции.

Всего в автозак отправили 11 человек, добавил Сергеев. Он заявил, что задержания начались ещё у Гостиного двора и продолжились во время следования активистов к Спасу на Крови без какой-либо символики.

По словам Сергеева, во время акции на одного из пикетчиков напал прохожий.

- Там шли какие-то прохожие. Они стали выражать недовольство по поводу собравшихся и завязалась потасовка на гомофобной почве, - заявил Сергеев.

Он уточнил, что нападал только один из прохожих, но полиция задержала двоих.

Кроме того, на мероприятии присутствовал борец с ЛГБТ-активистами Тимур Булатов.

Также Сергеев сообщил, что всего в акции приняли участие около 40 человек. Из них в одиночных пикетах стояли 8-9 человек.

«День молчания» - это ЛГБТ-акция, посвященная одноименному международному дню. Она призвана обратить внимание на проблемы замалчивания дискриминации, насилия, преступлений на почве ненависти. В Петербурге она проводится уже более 10 лет.