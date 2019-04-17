Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17 апреля, 20:29

Задержанных на Невском активистов повезли в отдел полиции

фото ЗакС политика Задержанных на Невском активистов повезли в отдел полиции

Задержанных на Невском проспекте участников акции «День молчания» повезли в отдел полиции. Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил активист Алексей Сергеев.

Он уточнил, что пока не знает, в какой именно отдел поехали автобусы с задержанными, но слышал,  что активистов должны доставить в 28 отдел полиции.

Всего в автозак отправили 11 человек, добавил Сергеев. Он заявил, что задержания начались ещё у Гостиного двора и продолжились во время следования активистов к Спасу на Крови без какой-либо символики. 

По словам Сергеева, во время акции на одного из пикетчиков напал прохожий. 

- Там шли какие-то прохожие. Они стали выражать недовольство по поводу собравшихся и завязалась потасовка на гомофобной почве, - заявил Сергеев.

Он уточнил, что нападал только один из прохожих, но полиция задержала двоих.

Кроме того, на мероприятии присутствовал борец с ЛГБТ-активистами Тимур Булатов.

Также Сергеев сообщил, что всего в акции приняли участие около 40 человек. Из них в одиночных пикетах стояли 8-9 человек. 

«День молчания» - это ЛГБТ-акция, посвященная одноименному международному дню. Она призвана обратить внимание на проблемы замалчивания дискриминации, насилия, преступлений на почве ненависти. В Петербурге она проводится уже более 10 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
17 апреля, 19:35На Невском проспекте задержали участников акции "День молчания"
10 апреля, 18:18Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков
4 апреля, 17:58Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора
4 апреля, 15:17"АгитРоссия" заявила об интересе полиции к активистам из-за "надгробия" Путину
29 марта, 14:54Задержанного за плакат с Путиным подростка отпустили из Центра временного содержания
21 марта, 19:38Защитники второй день не могут попасть к задержанному координатору «Весны»
18 марта, 18:40Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования
14 февраля, 18:56Активиста "Красивого Петербурга" задержали, не пустив на отчет Хлуткова
12 февраля, 13:08Полицейские увезли мать "бессрочника" Рожкова после обыска в квартире
11 февраля, 18:45Суд отложил рассмотрение дел задержанных перед "маршем материнского гнева" активистов
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

17 апреля, 20:58 Жители домов на Обводном канале отстаивают в суде право на перерасчет за отопление

17 апреля, 20:54 Задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО России до середины лета

17 апреля, 20:29 Задержанных на Невском активистов повезли в отдел полиции

17 апреля, 20:13 Амосов просит Батанова и Линченко пресечь повторную установку ограждения на канале Грибоедова

17 апреля, 19:39 Несчастливое число Беглова   1

17 апреля, 19:35 На Невском проспекте задержали участников акции "День молчания"

17 апреля, 19:24 В Царском Селе отреставрировали Золотые ворота

17 апреля, 18:52 Ройзман о рейтинге одобрения Сталина: Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему   4

17 апреля, 18:25 Минздрав: Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому

17 апреля, 18:00 Прокуратура проверит Смольный на экстремизм

17 апреля, 17:32 Голодающий Шестун потерял сознание во время следственных действий

17 апреля, 17:17 Штаб Навального нашел у экс-мэра Хабаровска многомиллионную недвижимость в США

17 апреля, 16:46 Беглов вручил очередникам ключи от квартир в Колпинском районе   1

17 апреля, 16:25 Промзона у Лисьего Носа обрастает нелегальными свалками

17 апреля, 16:12 Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.