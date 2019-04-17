Жители домов на Обводном канале отстаивают в суде право на перерасчет за отопление

В 13 арбитражном апелляционном суде Петербурга 17 апреля прошло заседание по жалобе ТГК-1 на решение суда первой инстанции по спору между Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Петербурга и «Жилкомсервисом №1 Московского района» (ЖКС-1). Судья заслушал представителей ТГК-1 и ГЖИ, а затем объявил перерыв в заседании до 20 мая. Об этом ЗАКС.Ру рассказал координатор инициативной группы жильцов Александр Будберг.

Апелляция ТГК-1 – это продолжение спора между жильцами трех домов (82 лит. А, 84 лит. А и 84 лит. Б) на Обводном канале и ЖКС-1. Жители домов потребовали перерасчета по оплате за отопление, их поддержала Государственная жилищная инспекция, но ЖКС-1 такое решение не понравилось – организация подала в суд. Его ЖКС проиграл, тогда в дело вошел ТГК-1.

Будберг сообщил, что ГЖИ на суде настаивало на перерасчете, а ТГК заявило об ущемлении своих прав. В самой компании корреспонденту ЗАКС.Ру заявили, что не будут комментировать процесс до вынесения по нему решения.

По словам Будберга, судья не ожидал большого ажиотажа на заседании и был «ошарашен» целой делегацией жителей домов с Обводного канала. Из-за этого заседание, вероятно, и было перенесено, считает координатор инициативной группы.

- Это перекладывание на месяц вызвано, по моему оценочному суждению, исключительно тем, что они увидели, что есть сопротивление. Они испугались и заволновались. У них было готово решение, никто в этом не сомневается. Они рассчитывали, что два человека придет от каждого ведомства, и они быстренько шуры-муры всё провертят – поставят перед фактом. Мы этого ожидали, поэтому и пришли все, - сообщил Будберг.

Дома 82 лит. А, 84 лит. А и 84 лит. Б соединены между собой одной веткой теплоснабжения – «сцепкой». ЖКС-1 управляет зданиями с 2008 года, но проблемы с ней у жильцов начались с 2013 года. Тогда Жилищный комитет Петербурга постановил, что учитывать потребление тепла в домах со «сцепками» необходимо по общедомовым приборам учета. Так жители домов будут защищены от сильного роста стоимости коммунальных услуг, посчитал жилком.

Жители же на практике убедились в обратном, заявил Будберг. По его словам, плата за отопление начала повышаться. Она стала значительно превышать ту сумму, которую жители платили бы по нормативу, если бы не требовалось платить по общедомовому прибору. Согласно подсчетам жителей домов, с октября 2015 года общая сумма переплаты трех многоэтажек за отопление составила около 1,6 млн рублей.

Летом 2018 года жильцы домов решили обратиться с Государственную жилищную инспекцию и потребовать перерасчета. Инспекция встала на сторону жителей. ЖКС-1 перерасчет делать не захотел и подал иск к ГЖИ. Арбитражный суд в феврале 2019 года не удовлетворил иск Жилкомсервиса. На этом история могла бы закончиться, но вмешаться решил ТГК-1. Компания подала апелляцию, которую и рассматривали 17 апреля.