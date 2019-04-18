Смольный сообщил эсерам о росте тарифов ЖХК в Петербурге

Вице-губернатор Максим Шаскольский ответствовал на запрос "Справедливой России" о том, следует ли петербуржцам опасаться нового роста тарифов на услуги ЖКХ.

Чиновник известил, что с 1 июля 2019 года стоимость коммунальных платежей вынужденно вырастет - причем, ощутимо. Поднять тарифы, по его словам, Смольный принуждают ресурсоснабжающие организации.

Таким образом, следует из ответа вице-губернатора, за тепло придется платить на 6,2% больше в первом полугодии 2019-го (общее подорожание по сравнению с 2018-м - 8,1%); за водоснабжение и водоотведение - на 7,5% больше (общее подорожание по сравнению с 2018-м - 10%).

Шаскольский объясняет также, каким образом была постоена новая тарифная сетка и чем непосредственно обусловлен их рост. Главным образом, отмечает он, это повышение цен поставщиками. Одно из самых значительных увеличений предъявил ГУП "ТЭК СПб", рассчитавший, что его услуги во II полугодии 2019 года по отношению к I-му подорожали на 13,4%.

О приросте на 10% заявили и в ГУП "Водоканал", но позднее сократили его до 7,5%.

"Ресурсоснабжающие организации диктуют свои условия. Никто, в том числе и Смольный, с возрастающими тарифами сделать почти ничего не может. Пока в этой сфере не появится конкуренция, пока ресурсники будут монополистами, город и горожане – их заложники. Видимо, кому-то это выгодно, раз на решение этой задачи нет пресловутой «политической воли»", - сетует Марина Шишкина.

Напомним, в начале марта Шишкина и депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова обратились к врио градоначальника Александру Беглову с назидательным предупреждением о том, что ввиду резкого роста тарифов на основные ЖКХ-услуги, снижения уровня доходов и ожидаемой инфляции в размере 5,5% в преддверии следующего отопительного сезона количество должников по оплате ЖКУ заметно возрастет.

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