Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:11

Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш

фото ЗакС политика Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш

Руководителем АО "Фонд имущества Петербурга" назначен Станислав Гармаш, до этого занимавший пост заместителя генерального директора особой экономической зоны "Санкт-Петербург", известили в пресс-службе фонда. Решение было принято советом директоров учреждения 16 апреля.

В начале февраля стало известно, что экс-глава организации Денис Матюшин 1 марта 2019 года покидает кресло главы фонда. О причинах ухода он не сообщил. Директором Фонда имущества он стал в 2016 году.

По данным портала "Недвижимость и строительство Петербурга", Станислав Гармаш входит в круг знакомых председателя КИО Валерия Калугина - чиновники давно по игре в футбольной команде АНО спортивный клуб "Виктория-Питер". Помимо прочего, они оба сходили в состав сборной городского правительства в 2013 году. Тогда в ней также состояли бывший глава Фонда Андрей Степаненко (ныне - гендиректор Российского аукционного дома), действующий председатель комитета по строительству Леонид Кулаков, бывший начальник управления КУГИ Приморского района Михаил Веселов (в апреле 2015 года арестован по делу о взятке) и другие.

На сайте Смольного указано также, что Гармаш является советником губернатора.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:53    
Странное назначение дружбанами из совета директоров. Фонд имущества разве коммерческая организация? Значит, ждем Стасика в Списке ФОРБС...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

12:50 Железная дорога свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом

12:31 Медведев: Россия устанавливает запрет на ввоз нефти в Украину   1

12:22 Муниципал: В Петро-Славянке два депутата и глава МА не отчитались о доходах   1

12:20 УФАС обязало комитет по печати поменять административный регламент

12:05 Бригада врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает к Быкову в Уфу   1

11:49 После анонимного письма с угрозой эвакуировали Эрмитаж   1

11:40 Угрозыск "парализовал" работу "Росбалта" в Москве

11:30 Удальцов прояснил свое отношение к Сталину и сталинизму   1

11:11 Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш   1

10:50 Экономическая полиция нагрянула с обыском в Большой театр кукол

10:30 Смольный сообщил эсерам о росте тарифов ЖХК в Петербурге   2

9:59 Лжеминеры вновь вынуждают петербургских школьников эвакуироваться

9:40 Смольный назвал самые "неумытые" районы   2

9:16 В России может появиться новый налог

17 апреля, 20:58 Жители домов на Обводном канале отстаивают в суде право на перерасчет за отопление   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.