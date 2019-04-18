Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш

Руководителем АО "Фонд имущества Петербурга" назначен Станислав Гармаш, до этого занимавший пост заместителя генерального директора особой экономической зоны "Санкт-Петербург", известили в пресс-службе фонда. Решение было принято советом директоров учреждения 16 апреля.

В начале февраля стало известно, что экс-глава организации Денис Матюшин 1 марта 2019 года покидает кресло главы фонда. О причинах ухода он не сообщил. Директором Фонда имущества он стал в 2016 году.

По данным портала "Недвижимость и строительство Петербурга", Станислав Гармаш входит в круг знакомых председателя КИО Валерия Калугина - чиновники давно по игре в футбольной команде АНО спортивный клуб "Виктория-Питер". Помимо прочего, они оба сходили в состав сборной городского правительства в 2013 году. Тогда в ней также состояли бывший глава Фонда Андрей Степаненко (ныне - гендиректор Российского аукционного дома), действующий председатель комитета по строительству Леонид Кулаков, бывший начальник управления КУГИ Приморского района Михаил Веселов (в апреле 2015 года арестован по делу о взятке) и другие.

На сайте Смольного указано также, что Гармаш является советником губернатора.

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