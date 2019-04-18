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11:49

После анонимного письма с угрозой эвакуировали Эрмитаж

фото ЗакС политика После анонимного письма с угрозой эвакуировали Эрмитаж

Электронное письмо незнакомца, сообщившего о якобы заложенной в здании Эрмитажа бомбе, привело к тому, что находящихся в государственном музее людей срочно стали эвакуировать, передает ТАСС. Многим это причинило особо сильную досаду, поскольку по четвергам вход в музей - бесплатный.

В предыдущий раз Эрмитаж "минировали" месяц назад.

По данным паблика "ДТП и ЧП Петербург", 18 апреля эвакуирована больница на Крестовском острове, гипермаркет в Колпино, торговый центр возле станции метро "Электросила", здание "Ленэнерго" на улице Красного Текстильщика.

Начало дня для экстренных служб ознаменовалось лжеминированием зданий городских судов и школ. Звонки и письма с подобного рода угрозами участились с наступлением 2019-го года и приобрели характер эпидемии. Глава Совета безопасности Николай Патрушев ранее заверил общественность, что личности 400-х "информаторов" опознаны и что их привлекут к ответственности.

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12:16    
Глядя на то, как молились французы во время страшного пожара, как они были едины, я плачу.
Ну почему у нас такая страна, злая, не уважающая друг друга???

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