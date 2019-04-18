Бригада врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает к Быкову в Уфу

Группа врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает в столицу Башкортостана с тем, чтобы определить ход лечения публициста Дмитрия Быкова, поделился главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.

Вместе с медиками полетит и начальник "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Касаемо здоровья писателя, то, по словам Венедиктова, за ночь изменений не произошло. Сейчас за Быковым следят лучшие врачи республики.

По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, накануне ведомство организовало телемост со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Изначально причиной его попадания в больницу называли инсульт, но информация не подтвердилась.

"Открытые медиа", ссылаясь на сведения, полученные от человека, близкого к семье писателя, известили, что он попал в реанимацию из-за гипергликемического криза - острого состояния при сахарном диабете.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин подтвердил, что состояние литератора остается стабильно тяжелым: публициста искусственно ввели в медикаментозную кому.