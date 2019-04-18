Железная дорога свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом

В Ленинградской области приступят к реконструкции неиспользуемого участка железной дороги между Левашово и Сертолово. Работы призваны в конечном счете установить прямое сообщение электричек между Петербургом и активно развивающимся городом Сертолово, говорится на сайте областного правительства. По словам губернатора региона, Александр Дрозденко, реконструкция путей значительно облегчит транспортную ситуацию на подъезде к Петербургу.

"Для удобства жителей в Сертолово будет построен современный железнодорожный вокзал, куда будут прибывать поезда из северной столицы", - анонсировал чиновник.

Он выразил готовность сотрудничать с "РЖД" для скорейшего открытия нового участка пути.

Получившее статус города в 1998-м году, в настоящее время Сертолово интенсивно застраивается жилыми массивами. В этом населенном пункте живет более 50 тысяч человек.