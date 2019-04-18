ТАСС: Обыск в "Росбалте" проходит в рамках дела о клевете по заявлению Усманова

Следственные мероприятия, которые с утра "парализовали" работу московского офиса ИА "Росбалт" могут быть связаны с делом о клевете, возбужденным по заявлению миллионера Алишева Усманова, поделился с ТАСС информатор.

"В рамках этого дела проводятся обыски. Полицейские изымают жесткие диски и другие материалы, необходимые для следствия", - поделился он, добавив, что на месте работает полиция.

Информацию о том, что обыск проводится в рамках расследования дела о клевете, подтвердил и юрист Дмитрий Фирсов - адвокат агентства. "В постановлении на обыск фигурирует Усманов", - уточнил он.

"Росбалт" известил о том, что к ним в столичный офис нагрянули полицейские, сегодня, 18 апреля, утром.