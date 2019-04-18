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13:28

Латынина: Прекрасно вижу, что Навальный проводит свои расследования сам

фото ЗакС политика Латынина: Прекрасно вижу, что Навальный проводит свои расследования сам

Публицист Юлия Латынина, рассуждая в интервью YouTube-проекту "Ещенепознер" о феномене Фонда борьбы с коррупцией и его лидера Алексея Навального, попыталась развеять скепсис ведущего, подозревающего, что политика в своих целях используют то ли сотрудники ФСБ, то ли одна из условных "башен Кремля". В ее представлении, все выглядит ровно наоборот: если какие-то коммуникации между сторонами и имеются, то целесообразнее говорить о том, что бенефициар здесь именно Навальный: это он использует, возможно, секретную разоблачительную информацию в своих целях и в целях блага страны так, как он его понимает.

"Я как журналист прекрасно вижу, что Навальный проводит свои расследования сам. Я вижу, как это было сделано, с кроссовками Медведева и так далее. И совершенно нормально отношусь к тому, что часть информации поступила из какого-то черного ящика", - заметила специалист.

Журналистку развеселило предположение о том, что невозможно запустить дрон над резиденцией премьер-министра и остаться безнаказанным: она утверждает, что маленький дрон летает очень высоко, очень быстро и его попросту не видно, что однажды даже парализовало работу лондонского аэропорта и не привело ни к каким задержаниям и санкциям.

Что же касается распространенного мнения о "завербованности" Навального силами ФСБ, то гостья программы заверила зрителей: это такая же "чушь", как и представление о том, будто бы она сама - "сливной бачок ФСБ". По ее убеждению, фигура уровня Навального никогда бы не стала столь необратимо портить свою репутацию, поскольку его политические амбиции - настоящие и актуальные.

"Это способ дискредитации Навального, очень хитрый, очень наглый. Алексей Навальный работает на себя, он, бесспорно, с очень сильной жаждой власти, что неплохо, с очень большими амбициями и замашками, и именно поэтому он, как и Юлия Латынина, никогда не будет размениваться на три копейки. Нет, спасибо, у нас другие цели", - заявила публицист.

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14:34    
Просто он, как и Госдеп, как Невзоров знает, кто "Наши", а кто "Ненаши"... Как бы "дорогим россиянам" не вляпаться в очередного борца с привилегиями...

13:47    
А что, она должна была сказать "я - сливной бачок и Леша тоже")) Разумеется, она дартаньян, а вы что хотели от наглой проститутки?

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