Венедиктов: В "Росбалте" отменяется пресс-конференция лидеров ингушской оппозиции

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов располагает информацией о том, что пресс-конференция в столичной "Росбалте", участниками которой должны были стать представители оппозиции Ингушетии, отменяется ввиду проходящих в редакции обысков по делу о клевете в отношении олигарха Алишера Усманова. Сведениями главред радиостанции поделился у себя в Telegram-канале. Конференция должна было начаться в 14:00. На ней должны были выступить председатель Совета тейпов Батыр Богатырев и депутат местного парламента Закри Мамилов.

"Росбалт" известил о том, что к ним в столичный офис нагрянули полицейские, сегодня, 18 апреля, утром. Позднее выяснилось, что следственные мероприятия, проводимые в агентстве, могут быть связаны с делом о клевете, возбужденным по заявлению миллионера Алишева Усманова.

Напомним также, 26 марта ингуши, недовольные новым законодательным актом, который посвящен порядку проведения референдума о новых границах республики, вышли на улицы и отказывались расходиться до утра и превратили таким образом митинг из санкционированного в несогласованный.

Поправки в республиканский закон о референдуме коснулись такой болезненной темы, как территориальная целостность. Болезненная она в том числе и потому, что между Ингушетией и Чечней существует спор о границах двух субъектов РФ: часть земель в течение последнего года отошла под юрисдикцию Чечни.

Протесты ингушей продолжаются и по сей день. Лидеров оппозиции массово штрафуют суды республики за организацию несанкционированных мероприятий, до сих пор продолжаются аресты и преследование манифестантов.