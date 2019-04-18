Снизилось количество россиян, причисляющих себя к среднему классу

За четыре года, с 2014-го по 2018-й, доля россиян, считающих себя представителями среднего класса, снизилась с отметки 60 процентов до 47 процентов, передают "Ведомости".

На те же 13 пунктов "скакнуло" количество тех, кому получаемый доход представляется ниже среднего уровня: их число выросло с 35 до 48 процентов респондентов.

Руководитель аналитическо-социологической службы "Сбербанк CIB", проводившей исследование, Ярослав Лисоволик определил в разговоре с изданием, какие условия включает в себя принадлежность к так называемому среднему классу: это возможность откладывать деньги, путешествовать и посещать кафе, клубы и рестораны.

В Петербурге за четыре года доля причисляющих себя к среднему классу снизилась с 58 до 51 процента, а число оценивающих свое финансовое положение ниже среднего выросло с 34 до 45 процентов граждан.