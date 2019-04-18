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14:10

Прокуратура уличила подмосковную чиновницу в завышении тарифов на свет ради фирмы мужа

фото ЗакС политика Прокуратура уличила подмосковную чиновницу в завышении тарифов на свет ради фирмы мужа

Прокуратура Подмосковья постфактум обращения компании "Трансперенси" выявила факт вероятного конфликта интересов у главы комитета по ценам и тарифам Московской области (Мособлкомцен) Марии Пичугиной, подписавшей в декабре 2018 года распоряжение о повышении тарифов на электроэнергию для жителей области, что могло привести к увеличению прибыли бизнеса, которым владеет её экс-супруг. 

Между тем, несмотря на проверку прокуратуры, чиновница до сих пор занимает свою должность. Между тем, согласно действующему законодательству, за неурегулированный конфликт интересов у должностного лица предполагается наказание в виде увольнения с формулировкой "по утрате доверия". 

Пичугина на так давно стала председателем комитета по ценам и тарифам - с ноября 2018 года. По прошествии месяца после своего назначения она подписала свое первое распоряжение об установлении новой тарифной сетки за электричество (тарифы выросли на 1,7%), что напрямую повлияло на выручку локальных энергосбытовых компаний.

Одной из таких компаний является "Мосэнергосбыт". "Трансперенси" располагает информацией, что ей может руководить экс-супруг Пичугиной Андрей Ковалев - у них есть общий ребенок. У "Мосэнергосбыта" открыто по всей области 13 отделений. Компания является одним из крупнейших энергосбытовых предприятий в регионе.

Именно для этой компании Пичугина и установила наибольшую сбытовую надбавку.

"Это означает, что компания Ковалева заработает на поставках электроэнергии в дома Подмосковья больше прочих. То, что председатель структурного подразделения правительства Мособласти утверждает сбытовую надбавку, влияющую на доход компании отца своего ребенка, говорит о возможной личной заинтересованности Пичугиной", - полагают в "Трансперенси".

В пресс-службе комитета по ценам и тарифам Подмосковья не предоставили никаких комментариев по данному обстоятельству, равно как и не удалось связаться с самой Пичугиной.

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