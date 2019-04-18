Кремль: Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля

Глава Российской Федерации Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля текущего года, уведомили в пресс-службе Кремля. "Рандеву" состоится на территории РФ. Ни время, ни дата пока не названы.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что властями обоих государств идет "активная подготовка" ко встрече: Кремль предлагает Пхеньяну различные площадки для дискуссии, вопрос прорабатывается.

Несколько дней назад южнокорейское информационное агентство Yonhap известило, что Путин и Ким увидятся на Дальнем Востоке: в течение двух дней - 26 и 27 апреля - Путин будет находиться в Китае на международном форуме "Один пояс - один путь". 24 апреля он прилетит на Дальний Восток, поэтому местом для встречи вполне может стать Владивосток.