Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:31

Кремль: Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля

фото ЗакС политика Кремль: Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля

Глава Российской Федерации Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля текущего года, уведомили в пресс-службе Кремля. "Рандеву" состоится на территории РФ. Ни время, ни дата пока не названы.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что властями обоих государств идет "активная подготовка" ко встрече: Кремль предлагает Пхеньяну различные площадки для дискуссии, вопрос прорабатывается.

Несколько дней назад южнокорейское информационное агентство Yonhap известило, что Путин и Ким увидятся на Дальнем Востоке: в течение двух дней - 26 и 27 апреля - Путин будет находиться в Китае на международном форуме "Один пояс - один путь". 24 апреля он прилетит на Дальний Восток, поэтому местом для встречи вполне может стать Владивосток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:29    
Нечего стесняться! Сри и блюй в общественных местах!

15:02    
Это хорошая новость! России надо развивать отношения с 27-миллионной КНДР и использовать её в своих геополитических целях! Нечего стесняться!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

18:28 За год глава Псковской области потерял в доходах более чем вдвое

18:27 Среди изъятой у "Росбалта" техники есть компьютеры с информацией по делу Шакро Молодого

17:59 Шаскольский проверил, как в Красносельском районе совершенствуют наружное освещение

17:52 Россия занимает 149 место в рейтинге свободной прессы

17:49 Депутат из Ленобласти Петров увеличил свой доход до 183 млн рублей

17:27 Муниципал: В МО «Дачное» два года отчитывались о доходах несуществующего депутата

17:24 Вынос шампанского на День города подорожал для ЗакСа Петербурга почти в 8 раз   1

17:21 В 2018-м году Дрозденко стал богаче на 1,2 млн рублей

17:20 Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете

16:56 Главред "Росбалта": Непонятно, каким боком мы относимся к делу о клевете в адрес Усманова   1

16:51 Милонов и Жириновский - "чемпионы" Думы по "этическим" жалобам на себя

16:21 Консилиум врачей в Уфе решил транспортировать Быкова в Москву   4

16:19 Заметив строительство таунхаусов на месте детсада, Митрохин написал в прокуратуру

15:56 На крыше здания вуза нашли предмет, напоминающий гранату

15:41 Муниципал: Председатель Совета МО Петербурга: Мы крепко держим свой электорат   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.