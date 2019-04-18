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15:22

Суд оставил в силе штраф "Водоканалу" за перекрытие площади Ленина перед "пенсионным" митингом

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф "Водоканалу" за перекрытие площади Ленина перед "пенсионным" митингом

Апелляцию ГУП "Водоканал", не согласившегося с присуждением ему 350-тысячного штрафа за самовольные действия перед Финляндским вокзалом минувшей осенью, отклонила профильная комиссия при Арбитражном суде, о чем сообщил в своем Telegram-канале петербургский политик Александр Шуршев. Огораживание площади перед митингом 9 сентября 2018-го года объяснялось некимими работами по замене трубы, расположенной, что характерно, на удалении от места планировавшейся уличной акции против повышения пенсионного возраста.

"Госпредприятие пыталось оспорить штраф в суде, но обе инстанции подтвердили неотвратимость наказания. Как понимаю, деньги должны уйти в бюджет Финляндского округа, на территории которого нарушения были совершены", - сообщил Шуршев.

Напомним, под предлогом ремонтных работ возле станции метро "Площадь Ленина" желающим выразить свой протест против пенсионной реформы петербуржцам было отказано в проведении митингов. Территория площади была огорожена. 9 сентября петербуржцы все же пришли на площадь Ленина и обнаружили полицейские заслоны, мешающие движению граждан. В результате столкновение на узком клочке земли полицейских и граждан привело к избиению первыми последних и массовым задержаниям: по данным ЗАКС.Ру, в ходе акции задержали более 500 ее участников.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:07    
Ну и что ? Да ещё хоть 10 митингов бездельников, а закон действует. И так будет всегда !

16:50    
Мололдец Шуршев! Дожал гадов.

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